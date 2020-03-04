ЕК спрогнозировала рецессию экономик Италии и Франции из-за коронавируса

Эпидемия нового коронавируса (SARS-CoV-2) может повлечь рецессию экономик Италии и Франции. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы брифинга Еврокомиссии.

«Продолжительное и более широкое распространение эпидемии может оказать несоразмерное негативное влияние через неопределенность и каналы финансовых рынков», — говорится в материалах брифинга.

Отмечается, что вспышка коронавируса может ввергнуть Францию и Италию в экономическую рецессию, а более продолжительное воздействие эпидемии может негативно повлиять на всю экономику.

Ранее, 25 февраля, в МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Отмечалось, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий SARS-CoV-2 и следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

18 февраля Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на отечественную экономику.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-19. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По последним данным, количество заболевших достигло 94 244, умерли 3220, выздоровели 51 193.

В ВОЗ предупредили, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.