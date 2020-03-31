В Москве 10 тыс. человек обратились за выплатами для безработных

За минувшие сутки в Москве на получение пособия по безработице обратились 10 тыс. человек. Об этом во вторник, 31 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, рынок труда в столице — один из самых благоприятных. «Но мы понимаем, что непростая ситуация с эпидемией может создать трудности с поиском работы, могут начаться сокращения персонала в компаниях из сервисных индустрий», — цитирует Ракову сайт мэра и правительства Москвы.

Власти столицы решили поддержать людей, у которых изменилась ситуация с работой. Выплаты смогут получить те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней. Компенсацию выплатят в период с 1 апреля по 30 сентября. Для ее получения нужно обратиться в службу занятости «Моя работа» и официально зарегистрироваться в качестве безработного.

Из-за ситуации с распространением коронавируса жители мегаполиса могут рассчитывать на повышенную выплату в размере 19,5 тыс. рублей в месяц, добавила Ракова. Лично приходить в соцучреждения не надо, выплаты и регистрация безработного пройдут дистанционно.

«Если человек сейчас находится на обучении как безработный и его обучение должно быть приостановлено из-за невозможности обучаться дистанционно (водители, электрики и др.), то ему также будет выплачена повышенная компенсация», — пояснила она.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 17 человек.

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