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В режиме «отжимания»: как будут выживать нелегалы и маргиналы

Пандемия COVID-2019 может привести к катастрофическим последствиям в социально незащищенной среде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В режиме «отжимания»: как будут выживать нелегалы и маргиналы
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2020-04-03 18:21:06
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Самоизоляция благополучного москвича не идет ни в какое сравнение с ситуацией, в которой оказались обитатели социального дна. Люди, освободившиеся из мест лишения свободы и не имеющие собственного угла, страдающие алкогольной или иной зависимостью, нелегальные мигранты. О том, что с ними стало сегодня и на что они могут пойти, чтобы добыть кусок хлеба, выясняли «Известия».

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Люди со сложной судьбой

Рабочие или работные дома — это вовсе не что-то из романов Диккенса. Так в наши дни называют ночлежки, где кров и скромную пищу постояльцы отрабатывают, часто — в почти каторжных условиях. Туда попадают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, — в основном бездомные, алкоголики, бродяги и бывшие заключенные.

Число таких «учреждений» по стране посчитать можно лишь приблизительно — по количеству тематических сообществ в интернете. Они есть почти в каждом регионе, и их счет идет на сотни. Власти на местах игнорируют существование этих заведений — официально они числятся как хостелы, общежития, реабилитационные центры для зависимых или вообще не существуют официально. О работных домах подробно писали «Известия», свое расследование подготовил телеканал РЕН ТВ.

нелегалы
Рабочий на стройке в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Эта категория рабочей силы пригодна лишь для нехитрых работ — как говорится, бери больше, бросай дальше. Они, как правило, копают, мешают бетон, разгружают вагоны, фуры. Но сейчас вся эта деятельность сворачивается из-за карантина», — говорит столичный предприниматель, не раз обращавшийся к услугам обитателей работных домов.

По его словам, они могли бы пригодиться сейчас в сервисах доставки, но есть один большой аргумент против.

«Дело в том, что распространенным в этой среде нарушением порядка остается так называемое «крысятничество». Многие постояльцы — люди ненадежные, крадут у своих же товарищей и работодателей. Таким доставку пиццы страшно доверить, чего уж говорить о продуктовом наборе на 5 тыс. рублей», — говорит бизнесмен.

Работы нет и не предвидится

Людей, оказавшихся выброшенными из общества, в новых условиях может ожидать катастрофа — внятной программы помощи им не было озвучено.

нелегалы
строители
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Сейчас непростые времена для людей, с которыми мы имеем дело, — рассказал «Известиям» руководитель подмосковного приюта «Теплый прием» Илья Кусков. — Например, наш приют самоизолирован с понедельника, мы не смогли принять из-за этого уже трех человек. Те, кто к нам попадает, бывали в этих работных домах. Насколько знаю со слов наших постояльцев, жизнь там не сахар, но хоть какая-то возможность быть на плаву, пока ноги ходят. Но сейчас, насколько мне известно, в таких местах работы всё меньше из-за пандемии, производства закрываются, строительные работы сворачиваются. Постояльцы работных домов привлекались часто на отделку квартир, но сегодня не та ситуация — все хозяева сами сидят по домам».

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Со слов Ильи, главным заработком для социально незащищенной категории всегда были промоакции, проще говоря — раздача листовок. Но… «О каких листовках сегодня может идти речь?» — с сожалением говорит Илья.

Сами мы не местные

Еще одной статьей почти легального дохода для бродяг и скитальцев была разгрузка товара. Многие подрабатывали грузчиками не только на рынках и в мелких торговых точках, но и в магазинах крупных сетевых ритейлеров.

Стоит напомнить, что на днях в принадлежащем крупной сети столичном супермаркете один из грузчиков оказался заражен коронавирусом. Администрация приняла исчерпывающие меры, персонал был отправлен в карантин, а магазин полностью дезинфицирован, пишет «Комсомольская правда». Но теперь без работы временно оказались многочисленные работники, большая часть из них — трудовые мигранты из Средней Азии.

нелегалы
грузчики на складе с продуктами
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Есть вероятность, что произойдет рост преступности среди иностранцев, — рассказал «Известиям» источник в столичной полиции. — Об этом уже подумали. В полиции приняты упреждающие меры на случай роста преступности среди мигрантов. Проводятся профилактические мероприятия, отрабатывают тех из них, кто нарушает режим, и тех, кто ранее привлекался и был осужден за преступления. В первую очередь, за тяжкие и особо тяжкие».

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Методика выживания бродяги

Для бывших заключенных в стране нет толковой социальной программы реабилитации, поэтому немногие из них действительно становятся на путь исправления, хотя желание такое у них есть, считает собеседник «Известий» — подмосковный оперативник с 20-летним стажем.

«Эта армия людей постоянно проживает в полулегальных общежитиях, в квартирах ранее судимых знакомых, официальному трудоустройству их в нормальное время мешают пагубные привычки, — говорит сыщик. — В условиях карантина они лишаются части своих доходов — случайных заработков. И выходят к продуктовым магазинам, игнорируя самоизоляцию, стреляют мелочь. Они проходят и в торговые точки, где тоже просят денег у граждан. Такие вещи начали пресекать. Ожидаем роста преступлений против собственности со стороны этой группы».

Кстати, по мнению сыщика, вал заявлений о хищениях с дач, складов, офисов и заводов будет зафиксирован лишь после завершения действия режима самоизоляции.

нелегалы
В режиме «отжимания»: как будут выживать нелегалы и маргиналы
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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«Как всегда и бывает, такого рода кражи обнаружатся с большим опозданием», — комментирует оперативник. Тенденция, по его словам, неутешительная.

«Те, кто потрусливее, будут воровать, те, кто похрабрее, — грабить. Остальные будут кормиться со стола первых двух», — говорит полицейский.

Воруют в основном то, что можно сдать в пункты приема лома металла.Сейчас такие точки, например, в Подмосковье закрыты. И это удерживает группу риска от желания заработать на хищении медного или алюминиевого провода. Как правило, от таких преступлений страдают предприятия и частные домовладения.

Впрочем, оперативник настроен оптимистично. По его мнению, панические настроения присущи только мегаполисам.

«Уже за МКАДом такой истерии не чувствуется. Каких-либо предпосылок к ухудшению обстановки нет. Наоборот, пока наблюдается спад. Беспокойство приносят только злоупотребляющие алкоголем граждане», — подытожил офицер.

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