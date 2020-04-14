В Роструде уточнили обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса

В Роструде рассказали, как должна выплачиваться зарплата в апреле и может ли начальник уволить сотрудника в период нерабочих дней. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта «стопкоронавирус.рф» во вторник, 14 апреля.

В ведомстве рассказали, что размер зарплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы в случае, если бы отработал эти дни. Отказаться выплачивать заработную плату, ссылаясь на форс-мажор, работодатель не имеет права.

«Работнику может не выплачиваться зарплата, если речь идет о временной нетрудоспособности работника — тогда ему выплачивается пособие, — отстранении от работы по вине работника либо о длительном прогуле. Во всех других случаях: изменение режима труда, отпуска, простой — вознаграждение в том или ином размере выплачивается», — сказано в сообщении.

Урезать зарплату в период нерабочих дней до 30 апреля можно только по соглашению сторон. Кроме того, работодатель не может отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни, если тот не согласен с решением. В отдельных случаях руководство должно предоставить отпуск по требованию самого работника.

Также Роструд сообщил, что увольнение сотрудника в период нерабочих дней возможно только по его собственной инициативе, соглашению сторон и в связи с истечением срока трудового договора.

При переводе на удаленную работу работодателю необходимо заключить соответствующее допсоглашение к трудовому договору и издать приказ. С этим приказом работодатель должен ознакомить каждого сотрудника, кто переходит на удаленный формат работы, а также получить его согласие.

9 апреля стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке». Лидерами списка стали специалисты по продажам, менеджеры по работе с клиентами и телемаркетологи.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.