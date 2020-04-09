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Роскачество рассказало о возможностях онлайн-заработка во время карантина

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Роскачества изучили возможности онлайн-заработка в условиях работы из дома и составили список востребованных должностей, которые могут принести хороший доход.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, период самоизоляции — время для активного использования современных технологий для зарабатывания денег. Он отметил, что на сегодняшний день «люди онлайна», например блогеры, таргетологи и SMM-менеджеры, в период кризиса продолжают активно работать и получать в некоторых случаях даже больше, чем раньше.

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Можно обучиться профессии таргетолога — специалиста по рекламе, который настраивает и корректирует ее с целью получения наибольшей эффективности. За свои услуги он может брать от 5 тыс. рублей в месяц за базовый таргет и до 300 тыс. рублей за сложные проекты. При этом некоторым удается вести 5–6 клиентов.

Также Роскачество рекомендует обратить внимание на должность SMM-специалиста, который занимается продвижением товаров и услуг компании в социальных сетях. Начинающий специалист может заработать от 5 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц. Для того чтобы стать успешным специалистом в своей сфере, необходимо грамотно и интересно писать, делать качественные фотографии и разбираться в рекламе.

Не менее востребованы специалисты по web-дизайну, так как нацеленной на онлайн-продажи компании необходим интернет-сайт. За одностраничный сайт можно получить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Также можно попробовать себя в работе копирайтера.

«Посты для блога в соцсети, статьи, длинные тексты — всё это работа копирайтеров. Средняя цена за пост новичка — 300 рублей за страницу. Если вы умеете грамотно излагать свои мысли, быстро печатаете, способны на лету погружаться в различные темы — эта профессия может вам подойти», — цитирует сообщение организации «РИА Новости» в четверг, 9 апреля.

Ранее в четверг эксперт дал советы по организации эффективной работы на удаленке.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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