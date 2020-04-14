Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты

В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия». Впрочем, это всего лишь предварительные оценки, и в реальности ситуация может развиваться иначе, говорят эксперты. В частности, стоит сделать поправки на меры поддержки со стороны государства, полный набор еще определяется.

Уволим, но это не точно

На вопрос о том, планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 27% представителей компаний ответили, что они уменьшатся. 9% респондентов в этом уверены («точно уменьшатся»), а 18% — сомневаются («скорее уменьшатся»). В 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне, показал опрос. Еще 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить жалования (уверены в этом только 1%). Остальные представители компаний затруднились с ответом.

23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но в большинстве компаний (62%) расходы на оплату труда пока не изменились.

Что касается численности сотрудников, примерно в трети компаний ожидают сокращений. 12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сказали, что это скорее произойдет, чем нет. В 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не будет меняться. 21% настроены на набор дополнительных работников.

В каждой пятой фирме штат уже сократили. Большинство работодателей заявили, что под сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты.

Во время аналогичного исследования в октябре прошлого года о планах снижать зарплаты говорили только в 4% компаний, а сокращать штат собирались только в 9%.

Динамика этих показателей коррелирует с общим самочувствием бизнеса. Заметно увеличилась доля работодателей, которые оценивают положение своей фирмы как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33% против 11%. Доля компаний, чувствующих себя стабильно, снизилась с 49% до 36%, но это по-прежнему — большинство. 18% организаций чувствуют себя уверенно, оценивая положение как позитивное, однако эта доля, по сравнению с октябрем прошлого года, снизилась в два раза.

В опросе, проведенном со 2 по 9 апреля 2020 года, приняли участие более чем 350 представителей российских компаний.

Загадывать не будем

Безработица, безусловно, будет расти в ближайшее время, отметил в беседе с «Известиями» президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Однако точных прогнозов по развитию ситуации дать нельзя, указал он.

— Под самой большой угрозой сегодня — сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений,— рассказал Сергей Катырин.

Зарплаты_3 Вид на закрытый зал фаст-фуд ресторана Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По его словам, без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не одномоментно. Однако не исключено, что к 1 мая ситуация стабилизируется — тогда бизнес сможет возместить финансовые потери, считает Сергей Катырин. Это позволит отказаться от планов по сокращению персонала и снижению зарплат.

Для бизнеса уменьшение численности персонала связано со значительными финансовыми трудностями, обратил внимание директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. При увольнении по соглашению сторон или в связи с сокращением штата работодатель должен выплатить каждому сотруднику два-три оклада, предупредив его за два месяца до последнего рабочего дня, напомнил Федор Прокопов. Такие расходы могут «потопить» компанию, которая без них могла бы продолжать функционировать, считает он. Поэтому большая часть предприятий, скорее всего, предпочтет перевести сотрудников в режим неполной занятости или сократить зарплаты. В последнем случае, чтобы не нарушить закон, работодатель может отказаться от мотивационных выплат сверх оклада или заключить соглашение с сотрудником.

Важно учитывать, что во многом вероятные потери из-за кризиса и вынужденного простоя будут компенсированы государством, заметил Федор Прокопов. Полный пакет мер поддержки еще не сформулирован или, по крайней мере, не объявлен, поэтому и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации практически невозможно, отметил он.





Власти будут расширять программу помощи бизнесу, объявлял на прошлой неделе президент Владимир Путин. В первую очередь на поддержку смогут рассчитывать те предприятия, которые сохранят занятость сотрудников, обращал внимание глава государства. Тогда же президент предложил распространить шестимесячную отсрочку по выплате страховых взносов на все компании малого и среднего бизнеса, а не только на микропредприятия. Задолженность по налогам можно будет реструктурировать и выплачивать постепенно в течение не менее года после окончания отсрочки, пояснял президент. При этом правительство и Центробанк должны подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса по поручению главы государства.

«Известия» направили запрос в Министерство труда и социальной защиты с просьбой оценить перспективы роста безработицы в ближайшие месяцы.