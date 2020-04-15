Прямой эфир
Сюжет:

Названа самая популярная профессия в условиях пандемии

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в марте чаще всего искали работу водителем, выяснили специалисты аналитического центра «Авито Работа». Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Также в топ-10 популярных профессий вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер. Однако по сравнению с февралем число поисковых запросов по профессии водителя снизилось на 16%.

Существенный отбор: коронавирус повысил конкуренцию на рынке труда
В дальнейшем число кандидатов на одно место продолжит расти

Сильнее всего падение заметно по запросу «электрик»: россияне стали интересоваться этой профессией на 30% реже, чем в феврале 2020 года.

Также на 23% снизилось количество запросов «курьер», на 21% — «администратор», по 19% убавили запросы «грузчик» и «повар».

Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что соискатели из массовых профессий в марте больше сфокусировались на поиске работы, разрешенной в условиях самоизоляции.

«В марте рынок труда немного замер: и соискатели, и работодатели снизили свою активность. В первую очередь это связано со всеобщей самоизоляцией и рекомендациями оставаться дома», — рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Тем не менее, рынок труда очень гибкий и быстро подстраивается под внешние условия, отметил эксперт. Число запросов «удаленная работа» по сравнению с февралем увеличилось на 10%, а «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому» — на 15%.

Пользователи пытаются найти компромиссный вариант заработка в ограниченных условиях, которые диктует пандемия, полагает Артем Кумпель. При этом частота поисковых запросов «работа» и «подработка» уменьшилась за месяц на 30% и 3% соответственно.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное. Почти половина опрошенных аналитиками сервиса Superjob оказались согласны на шестидневную рабочую неделю, а трудиться в майские и январские каникулы готовы две трети респондентов.

Ранее 13 апреля, СМИ сообщили, что число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось. Однако регионы с положительной динамикой компенсировали около половины сокращений в остальных областях.

Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье — регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест. На втором месте Москва с 89 тыс. новых рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне рассказали о готовности больше работать после конца самоизоляции
Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020