Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест

Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось. Однако регионы с положительной динамикой компенсировали около половины сокращений в остальных областях. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 13 апреля.

Число созданных рабочих мест в рейтинге рассчитали как разницу в среднегодовом количестве занятых граждан от 15 до 72 лет. При оценке динамики за последние три года использовали данные по изменению численности работающих в 2017–2019 годах, за последние десять лет — в 2010–2019 годах. Положительные значения говорят о создании в регионе новых рабочих мест, отрицательные — о сокращении существующих.

Так, за последние три года в столице появилось 89 тыс. новых рабочих мест, в Московской области — в два раза больше — 200 тыс.

Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье — регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест. На втором месте Москва с 89 тыс. новых рабочих мест.

В первую десятку вошли Краснодарский край, Челябинская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Крым и Ингушетия, Воронежская область и Чеченская Республика. В общей сложности указанные регионы за последние три года создали 617 тыс. рабочих мест.

В процентном соотношении наибольший прирост рабочих мест отмечается в Севастополе — 17,2% и Ингушетии — 15,8%. Московская область показала рост в 5,2%, а Чечня — в 4,5%.

В семи российских субъектах за три последних года число рабочих мест сократилось на 50 тыс. и более. Еще в 11 регионах в 2017–2019 годах число работающих снизилось на 30 тыс. По данным исследователей, главным фактором являются демографические процессы, в том числе миграция населения.

Топ регионов-аутсайдеров возглавляет Башкирия, в которой за последние три года убыло 85 тыс. рабочих мест. На втором месте Оренбургская область (–77 тыс. рабочих мест) и Пермский край (–76,7 тыс. мест).

В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест в последние три года в наблюдалась в Курганской области — –10,7%. Это единственный регион, где за указанный период мест для работы стало меньше на 10%. В пятерку также вошли: Орловская область (–9,1%), Оренбургская область (–8,0%), Пензенская область (–7,5%) и Северная Осетия – Алания (–7,3%).

Также отмечается, что из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять более 1,5 млн россиян. Уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вернуться к показателям 2011–2012 годов.

Сильнее всего могут пострадать сотрудники из малого и среднего бизнеса, а также сектор потребительских услуг.

В конце марта Росстат назвал отрасли, в которых создали наибольшее количество рабочих мест в 2019 году в России. Лидером стали сферы торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов — 300,9 тыс. рабочих мест. В сфере обрабатывающих производств появилось 232,2 тыс. новых мест труда, 173,2 тыс. — в сфере строительства и 146,4 тыс. — в образовательной сфере.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающая заболевание COVID-19, началась в декабре прошлого года в городе Ухань в Китае. По данным сайта Worldometer на 13 апреля, в мире заразилось более 1,8 млн человек.

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