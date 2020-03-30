Названы виды деятельности с наибольшим числом новых рабочих мест

Росстат назвал отрасли, в которых было создано наибольшее количество рабочих мест в 2019 году в России. Соответствующие данные 30 марта оказались в распоряжении RT.

По данному показателю лидером стала сфера торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов — 300,9 тыс. рабочих мест.

232,2 тыс. рабочих мест создали в сфере обрабатывающих производств, 173,2 тыс. — в сфере строительства, 146,4 тыс. — в сфере образования.

Кроме того, в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения появились 139,7 тыс. новых рабочих мест. Всего в 2019 году в России было создано 1,98 млн рабочих мест.

11 марта в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. Так, в 2019 году высокие зарплаты в России получали сотрудники финансовой и страховой сфер — средний заработок в этой области составил 102,99 тыс. рублей в месяц.