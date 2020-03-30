Прямой эфир

Названы виды деятельности с наибольшим числом новых рабочих мест

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росстат назвал отрасли, в которых было создано наибольшее количество рабочих мест в 2019 году в России. Соответствующие данные 30 марта оказались в распоряжении RT.

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности
Отечественные компании не могут найти больше 1,1 млн сотрудников

По данному показателю лидером стала сфера торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов — 300,9 тыс. рабочих мест.

232,2 тыс. рабочих мест создали в сфере обрабатывающих производств, 173,2 тыс. — в сфере строительства, 146,4 тыс. — в сфере образования.

Кроме того, в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения появились 139,7 тыс. новых рабочих мест. Всего в 2019 году в России было создано 1,98 млн рабочих мест.

11 марта в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. Так, в 2019 году высокие зарплаты в России получали сотрудники финансовой и страховой сфер — средний заработок в этой области составил 102,99 тыс. рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные женские профессии в России
В России зафиксировали падение доли «длинных» инвестиций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020