Мир, труд, аврал: половина россиян готовы отработать карантин
Когда режим самоизоляции закончится, большинство россиян готовы трудиться больше привычного, чтобы наверстать время простоя. Почти половина граждан согласны на шестидневную рабочую неделю, почти две трети не против трудиться в майские и январские каникулы. Об этом говорят данные исследования, которое провели специалисты сервиса Superjob. Впрочем, трудовое рвение россиян может оказаться бесполезным, если спрос на товары и услуги не восстановится, отмечают эксперты.
К труду готовы
В опросе, который продолжался с 6 по 13 апреля, приняли участие 1,6 тыс. человек, работающих по пятидневному графику. Специалисты предположили, что после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса работодателям потребуется наверстывать время вынужденного простоя. На вопрос: «Готовы ли вы в связи с этим работать шесть дней в неделю?», 52% участников ответили «да». 36% против такого режима, а еще 12% затруднились с ответом. Больше всего готовых работать больше оказалось среди людей младше 25 лет — в этой категории «да» шестидневке сказали 65%. Также выше среднего этот показатель и среди граждан старше 45 — к дополнительному рабочему дню готовы 57% из них. Если рассматривать ответы опрошенных в зависимости от размера зарплаты, заметно, что чаще других на шестидневку соглашались люди с доходами выше 50 тыс. рублей. Среди тех, чей заработок составляет 50–79,9 тыс. рублей, к увеличению рабочей недели готовы 55%, пойдут на это и 56% людей с зарплатой от 80 тыс. рублей.
64% респондентов сообщили, что в случае необходимости готовы отказаться от майских и новогодних каникул. Правда, при сохранении выходных 1 и 9 мая и 1 и 7 января — таковы были условия вопроса. Четверть (25%) участников сказали, что пожертвовать длительными праздниками не готовы, 11% затруднились с ответом. Вновь больше работать оказались готовы молодые люди (от каникул готовы отказаться 74% респондентов 24 лет и младше) и высокооплачиваемые сотрудники (69% среди получающих больше 80 тыс. рублей в месяц).
В российском Трудовом кодексе нормальной продолжительностью рабочего времени считается 40 часов в неделю. В случае с пятидневкой, как правило, речь идет о восьмичасовых трудовых днях с понедельника по пятницу. При этом работа сверхурочно и в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, предусмотрено в ТК. Кроме того, контракт сотрудника может подразумевать ненормированный рабочий день — в этом случае ему положены как минимум три дополнительных дня отпуска в год.
Инициатива поощряема
Если говорить о законопослушных работодателях, не у многих будут резервы для оплаты труда в выходные и праздничные дни, отметил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Также стоит учитывать — на то, будет ли необходимость в переработках, влияет то, с какой скоростью будет восстанавливаться спрос на товары и услуги, добавил он.
— Например, откроется после самоизоляции ресторан. Зачем здесь больше официантов на смене, если нет гостей? — пояснил эксперт.
Что касается новогодних праздников, дискуссия об их сокращении из-за ущерба экономике идет довольно давно, отметил Федор Прокопов. Причем через полгода настроения респондентов, очень вероятно, изменятся, и они уже не будут согласны работать в праздники, предполагает специалист.
Можно предположить, что многие готовы работать больше, рассчитывая и на пропорциональный рост зарплаты, предположил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Однако приток доходов на предприятия сокращается и у большинства фирм пока нет возможности оправдать такие ожидания, считает эксперт. Впрочем, бесплатный сверхурочный труд по инициативе работника может быть воспринят позитивно и лояльный к компании сотрудник вряд ли станет кандидатом на сокращение, рассуждает специалист.
Как сообщали «Известия», в ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, а еще 37% думают о сокращении персонала. Впрочем, это всего лишь предварительные оценки, и в реальности ситуация может развиваться иначе. В частности, стоит сделать поправки на меры поддержки со стороны государства, полный набор которых еще будет дополняться.