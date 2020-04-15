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Собянин допустил введение допмер поддержки в Москве из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей по мере развития ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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«Список [уже введенных мер поддержки] не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал Собянин.

Он признал, что пандемия коронавируса всерьез ударила по привычному образу жизни горожан. Как следствие, потеря работы, снижение доходов и срыв сделок — это далеко не полный список проблем, по мнению градоначальника, которые стали последствиями распространения инфекции.

В частности, есть несколько основных статей поддержки. Во-первых, горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции. Во-вторых, школьники, имеющие право на бесплатное питание, могут получить продуктовые наборы.

В-третьих, жители многоквартирных домов в Москве и Подмосковье освобождены от платы за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Ранее, 15 апреля, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса.

На прошлой неделе Собянин отметил, что возможность предприятий работать в существующей эпидемиологической ситуации является главной мерой поддержки со стороны правительства.

В начале апреля власти Москвы представили меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости в столице.

В то же время Собянин заявил, что поддержка граждан и бизнеса может быть увеличена в случае необходимости. Он отметил, что меры поддержки реализовываются за счет средств Фонда социального страхования, работодателей и бюджета города.

корона

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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