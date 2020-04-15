За минувшие сутки из больницы в Коммунарке выписали 37 пациентов

За сутки из московского медицинского центра в Коммунарке выписали 37 человек. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Состоит на лечении 487. За сутки поступило 34, выписано 37», — написал Проценко.

Он отметил, что у 485 пациентов, которые сейчас находятся на лечении диагноз «внебольничная пневмония». 39 человек поместили в отделения реанимации, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее в этот же день Проценко заявил, что и сам вылечился от коронавируса. Он сообщил, что два его последних теста были отрицательными и карантин окончен, пишет «Газета.ру». О своем диагнозе врач рассказал в конце марта и заявил, что уходит на самоизоляцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.

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