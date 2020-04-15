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Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он написал в среду, 15 апреля, на своей странице в Facebook.

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По его словам, результаты последних двух тестов на коронавирус были отрицательными. Проценко также сообщил, что его карантин окончен и сегодня состоится первый полноценный рабочий день после болезни.

«Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — пообещал Проценко.

О том, что у него был диагностирован коронавирус врач подтвердил 31 марта на своей странице в социальной сети. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и намерен продолжить работать дистанционно.

После новости об инфицировании Проценко, в Коммунарке были предприняты меры дополнительной безопасности, а также был протестирован медперсонал.

В свою очередь, контактировавшая во время интервью с главврачом учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер ушла на двухнедельный карантин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлены 21 102 случая заражения COVID-19, выздоровели 1694 человека, умерли 170.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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