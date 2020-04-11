YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Видеохостинг YouTube восстановил видео с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, которое ранее было удалено с канала «RT на русском».

Как пояснили в Google, его удалили по ошибке «в условиях ограниченных ресурсов», пишет «РИА Новости».

Видео под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» в рамках спецпроекта «Эпидемия» было опубликовано 20 марта, на сегодняшний день его посмотрели более 3 млн человек.

Через некоторое время после публикации оно было удалено как «недопустимое» и «нарушающее правила сообщества». На данный момент ролик снова доступен к просмотру.

11 апреля главврач лечебного учреждения Денис Проценко сообщил, что за минувшие сутки в больницу в московской Коммунарке поступили 79 человек, были выписаны 87.

По состоянию на утро 11 апреля под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 159 тыс. россиян.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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