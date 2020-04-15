Российский противовирусный препарат протестируют против коронавируса

Российский противовирусный препарат «Триазавирин», который направили в Китай для лечения инфицированных коронавирусом, планируют протестировать на зараженных SARS-CoV-2 клетках. Об этом заявил ТАСС замдиректора по научной работе Института химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Сергей Валиулин в среду, 15 апреля.

«Мы обратились к коллегам из «Вектора» (государственный научный центр, — Ред.), нам пообещали помочь испытать это вещество на культурах клеток зараженных как раз SARS-CoV-2», — сказал Валиулин.

Директор Института органического синтеза им. И. Я. Постовского уральского отделения РАН Валерий Чарушин отметил, что специалисты Института химической кинетики и горения сибирского отделения разработали ингаляционную форму препарата, который выпускается в таблетках.

«Триазавирин» зарегистрировали в 2014 году как средство для лечения вируса гриппа. Клинические исследования показали его эффективность на ряде других штаммов, он имеет достаточно широкий спектр противовирусной активности. «Наши коллеги им заинтересовались и разрабатывают ингаляционную форму. Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН, который возглавляет профессор Андрей Онищук, этой работой руководит в Сибири», — сказал Чарушин.

«Триазавирин» — препарат прямого действия семейства азолоазинов. Его разработали ученые Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И.Я. Постовского и НИИ гриппа Минздрава России.

В январе завкафедрой органической и биомолекулярной химии Уральского федерального университета, член-корреспондент Уральского отделения РАН Владимир Русинов сообщил журналистам об эффективности уральского препарата против РНК-вирусов, к группе которых относят и возбудителя COVID-2019. 30 марта вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о создании трех лекарственных средств, которые потенциально можно применить для лечения коронавируса. Среди них — тризавирин, фавипиравир и фортепрен.

В эфире телеканала «Россия 24» 6 апреля Чарушин заявил, что крупную партию этого препарата передали в Китай. Он доказал эффективность против 15 видов гриппа. Китайские медики собираются использовать его для лечения коронавирусной инфекции.

Эпидемия SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По состоянию на 14 апреля в России выявлено 21 102 случая коронавируса, 170 человек скончались.

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