В Екатеринбург прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Китая

Еще один, второй по счету, самолет с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Екатеринбург, доставив средства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины 15 апреля.

«Спецборт доставил в столицу Урала 4,1 млн индивидуальных медицинских масок, 10 тыс. защитных костюмов и 100 тыс. масок повышенной защиты», — говорится на сайте Фонда.

Груз будет распределен поровну между Свердловской и Челябинской областями и направлен в медучреждения, а также в бюджетные, общественные и волонтерские организации.

Приобретение и доставку товаров профинансировали председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

После разгрузки самолет вылетит в китайскую провинцию Гуанчжоу, где будет сформирована еще одна партия груза. В Екатеринбурге ожидают еще два спецборта.

Первая партия помощи была доставлена в уральскую столицу 13 апреля, в свердловские и челябинские больницы направили 3 млн масок, 6 тыс. очков, 300 тыс. перчаток, 800 коробок с защитными костюмами. Ожидается, что общий объем гуманитарной помощи превысит 100 т.

Накануне груз от Китая прибыл и в Москву. 20 т средств для борьбы с пандемией российской столице передала провинция Хэйлунцзян на безвозмездной основе. 2 апреля из КНР в РФ было поставлено 26 т медицинских изделий, распределением груза занимался Центр им Н.И. Пирогова Минздрава России.

Россия, в свою очередь, также оказывала помощь Китаю в борьбе с COVID-19. Так, в середине марта в КНР был направлен военный самолет с 23 т гуманитарного груза.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 202 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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