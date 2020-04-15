Норвежский депутат обратился к жителям Крыма из-за COVID-19

Норвежский депутат земельного парламента, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер на фоне пандемии коронавируса выразил слова поддержки жителям Крыма.

Видеообращение к крымчанам пришло в парламент региона.

«Желаю вам всего наилучшего в эти тяжелые времена в борьбе с коронавирусом… Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно, только сплотившись вместе», — цитирует Вебера 15 апреля «РИА Новости».

Депутат отметил, что Крым обязательно справится с коронавирусом, главное — «переждать и выполнять решения правительства».

Вебер отметил, что режим изоляции введен во многих странах мира и жители Норвегии тоже сидят дома. В стране закрыты места массового скопления людей, предприятия остановили работу, закрыты и аэропорты.

«Мы вот и в Крым прилететь не можем. Нам пришлось отказаться от проведения конференции «Друзья Крыма», — добавил он, указав, что мероприятие перенесут «на лучшие времена».

По состоянию на утро 15 апреля, в Крыму выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Всего в РФ зарегистрировано свыше 21 тыс. заболевших.

11 апреля стало известно, что на территории Крыма начнут применять штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.