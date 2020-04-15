Прямой эфир
Сюжет:

В ГУ МВД разъяснили ситуацию с пропусками для таксистов в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителям такси для поездок по Москве не понадобятся цифровые пропуска, они нужны только пассажирам. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу в среду, 15 апреля.

Езда без спроса: столичные таксисты предупредили о риске разорения
Владельцам машин нечем платить лизинговым компаниям

«Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — отметили в МВД.

Накануне в московском департаменте транспорта сообщили, что пассажирам в столице будут отказывать в поездках на такси, если реальный маршрут не совпадет маршрутом, указанным в цифровом пропуске.

Таксистов, которые не проверят пропуск или будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Водители должны будут проверять пропуска у пассажиров с 15 апреля.

Нарушителей будут выявлять полицейские.

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе с 15 апреля системы цифровых пропусков для передвижения на любом транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Пешеходам пропуска пока не требуются. Водители такси должны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение.

С вечера 29 марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Граждане могут покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора, а также за обращением к врачам.

По данным оперштаба на 14 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составляет более 21 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье проезд на такси будет возможен только по пропуску
Сплошной проверки пропусков на въездах в Москву 15 апреля не будет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020