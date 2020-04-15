В ГУ МВД разъяснили ситуацию с пропусками для таксистов в Москве

Водителям такси для поездок по Москве не понадобятся цифровые пропуска, они нужны только пассажирам. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу в среду, 15 апреля.

«Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — отметили в МВД.

Накануне в московском департаменте транспорта сообщили, что пассажирам в столице будут отказывать в поездках на такси, если реальный маршрут не совпадет маршрутом, указанным в цифровом пропуске.

Таксистов, которые не проверят пропуск или будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Водители должны будут проверять пропуска у пассажиров с 15 апреля.

Нарушителей будут выявлять полицейские.

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе с 15 апреля системы цифровых пропусков для передвижения на любом транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Пешеходам пропуска пока не требуются. Водители такси должны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение.

С вечера 29 марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Граждане могут покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора, а также за обращением к врачам.

По данным оперштаба на 14 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составляет более 21 тыс.

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