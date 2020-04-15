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Путин поручил Котякову следить за соблюдением прав переведенных на удаленку

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Президент России Владимир Путин поручил министру труда и соцзащиты России Антону Котякову следить за соблюдением трудовых прав тех, кто переведен на удаленную работу.

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По словам главы государства, следить за ситуацией необходимо «самым внимательным образом».

Котяков заявил, что в дистанционном режиме сейчас работают около 7,5% занятых россиян.

Ранее 15 апреля Путин поручил правительству следить за эффективностью принимаемых мер поддержки экономики и уже сейчас готовить новые. По его словам, помочь в этом должны регионы и деловые объединения.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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