Путин заявил о необходимости новых решений и ресурсов в борьбе с COVID-19

Для успешной борьбы с коронавирусом потребуются новые решения и новые ресурсы. Об этом в среду, 15 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, правительство должно оценивать эффективность сделанных шагов, так как ситуация меняется.

«Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям», — отметил он. По его словам, помочь кабинету министров в принятии решений, которые нужно готовить уже сейчас, должны регионы и деловые объединения.

Ранее 15 апреля Путин заявил, что нужно дополнительно выделить 200 млрд рублей для обеспечения устойчивости регионов. Кроме того, он предложил оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. Деньги, выделяемые безвозмездно от государства, можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.