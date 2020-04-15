Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Музыкант Сергей Шнуров назвал информацию о своем заражении коронавирусом шуткой. По его словам, СМИ не поняли контекст его беседы с футболистом Александром Кержаковым.

«Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял», — сообщил певец «Интерфаксу» через своего представителя. Музыкант подчеркнул, что такого рода заявления делаются официально, а не в прямом эфире Instagram, и пообещал «непременно» сообщить, если действительно заболеет.

Действия СМИ, растиражировавших сообщения о его заражении, Шнуров назвал погоней за пиаром.

Ранее 15 апреля во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Кержакова Шнуров попросил спортсмена не приезжать, потому что он заразился коронавирусом. Музыкант также заявил, что находится на своей даче в Санкт-Петербурге, а также самостоятельно выходит в магазин, надевая маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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