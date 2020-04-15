В Приморье закрыли поселок из-за двух заразившихся коронавирусом

В поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает администрация Шкотовского района в соцсети Instagram в среду, 15 апреля.

«Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района в среду, 15 апреля, принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля», — отметили в администрации.

Отмечается, что зараженные пренебрегали предписаниями о самоизоляции. Они вернулись из Московской области в конце марта. Сейчас больные лечатся в инфекционном госпитале краевой клинической больницы № 2.

Роспотребнадзор совместно с администрацией Шкотовского района установили круг людей, которые контактировали с инфицированными. Тест на наличие коронавируса взяли у 55 жителей Подъяпольского.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 апреля, в Приморье зарегистрировано 36 случаев коронавируса, двое умерли, три пациента вылечились.

С 12 апреля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал закрыл на въезд и выезд райцентр Богородское Ульчского района из-за вспышки там COVID-19. С 14 апреля жителям Кемеровской области также временно запретили выезд из региона по личным нуждам из-за коронавируса.

Общее число заболевших в 84 регионах России достигло 24 490 человек, умерли 198 пациентов, выздоровели ―1986.

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