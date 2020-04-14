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Жителям Кемеровской области запретили выезд из региона

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Жителям Кемеровской области запретили выезд из региона по личным нуждам из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 14 апреля.

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе новые ограничения из-за эпидемиологической обстановки. Временно запрещено посещение парков, скверов и детских площадок. Также запрещены массовые религиозные обряды и церемонии, при этом храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми.

«Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса», — сказал Цивилев.

Также Цивилев внес изменения в распоряжение о введении повышенной готовности на территории региона. Теперь жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам, кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей.

Также жителей обязывают соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга в общественных местах и транспорте.

Все, кто въехал в Кузбасс, обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, которые прибывали из Москвы.

По данным регионального оперштаба, в Кузбассе выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, 3 пациента выздоровели.

Ранее во вторник подъезд многоквартирного жилого дома в Кемерово закрыли на карантин из-за выявления коронавирусной инфекции у вахтера.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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