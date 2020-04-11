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Село в Хабаровском крае полностью закрыли из-за вспышки COVID-19

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о введении c 12 апреля особого режима карантина в райцентре Богородское Ульчского района. На границе с населенным пунктом будет действовать пропускная система.

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Ранее четыре человека в селе заболели COVID-19, их доставили в специализированный медицинский центр в Хабаровске. В субботу, 11 апреля, симптомы коронавирусной инфекции появились еще у 10 жителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Богородское закрывают на въезд и выезд. Прекращается автомобильное сообщение, включая общественный транспорт, личные поездки, грузовые перевозки.

Ограничение не коснется доставки продуктов, медикаментов, топлива и почты. Организовано постоянное медицинское наблюдение за всеми, кто проживает в райцентре.

Напомним, в двух районах Хабаровского края школьники смогут продолжить обучение очно и без сокращения учебного года. Региональное министерство образования предложит рассмотреть возможность проведения полноценных уроков для детей главам Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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