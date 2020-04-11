В Египте жители деревни взбунтовались из-за похорон жертвы COVID-19

В египетской деревне Шубра аль-Бахв провинции Дакахлия местные жители препятствовали похоронам врача, умершей от COVID-19. Они опасались распространения в населенном пункте инфекции из-за погребения жертвы заболевания на местном кладбище.

Как сообщает в субботу, 11 апреля, портал Youm7, протестующие против захоронения преградили путь карете скорой помощи, в которой находились родственники и тело умершей.

Предать покойную земле удалось только после того, как силовики разогнали толпу с помощью гранат со слезоточивым газом. Сотрудники органов безопасности применили силу после длительных уговоров протестующих и убеждения их в том, что никакой опасности похороны женщины не представляют.

По данным статистического портала Worldometer, в Египте на сегодняшний день зафиксировано 1794 случая коронавируса, погибли 135 человек, вылечились ― 384.

Всего в мире, по данным портала, на 11 апреля заражены более 1,7 млн человек, скончались в результате заражения инфекцией более 104 тыс. пациентов, выздоровели ― почти 391 тыс.