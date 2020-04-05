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Бывший премьер-министр Ливии скончался в Египте от коронавируса

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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса в Египте. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает телеканал Al Arabiya.

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По данным СМИ, политик находился в одной из крупных больниц Каира с 27 марта. Там врачи подтвердили, что он заражен коронавирусом. В последние несколько дней состояние Джибриля значительно ухудшилось, и он не справился с инфекцией.

Махмуд Джибриль занимал пост в переходном правительстве после революции 2011 года, свергнувшей режим Муаммара Каддафи.

Совет прекратил работу в августе 2012 года, передав полномочия парламенту, в котором партия Джибриля получила большинство мест.

Несколько дней назад в Италии скончался дизайнер, основатель обувного бренда премиум-класса Серджио Росси, у которого недавно диагностировали коронавирус.

Кроме того, 1 апреля экс-президент французского футбольного клуба «Марсель» Папе Диуф скончался в возрасте 68 лет от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 5 апреля, в мире зафиксировано 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, 66,5 тыс. человек скончались, 253,8 тыс. пациентов выздоровели.

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