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Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля.

«И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

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Чтобы подготовиться к мировому экономическому кризису, предстоит сделать «много работы», подытожил Песков.

2 апреля в качестве меры по борьбе с коронавирусом глава государства Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца.

Комментируя это решение, Песков отметил, что оно станет «чрезвычайной и огромной нагрузкой» на экономику России, однако жизнь и здоровье граждан важнее.

Многие страны мира на фоне пандемии приняли превентивные меры, повлиявшие на экономику. Так, государства закрыли границы, прекратили авиасообщение, ввели режимы самоизоляции. 4 апреля Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал остановку мировой экономики, что произошло впервые в истории. В организации утверждают, что на сегодняшний день рецессия хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов. В этой связи МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн.

В конце марта американский инвестбанк JPMorgan сообщил, что глобальная экономика находится в состоянии рецессии, глубина которой может оказаться беспрецедентной.

коронавирус

Однако аналитики предполагают, что шок для мирового ВВП хотя и будет крайне сильным, но продлится недолго. Условием для этого является скорейшее разрешение ситуации с пандемией коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 5 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,2 млн случаев заболевания, скончались 65 тыс. человек.

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