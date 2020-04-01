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Бывший президент ФК «Марсель» умер от коронавируса

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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Экс-президент французского футбольного клуба «Марсель» Папе Диуф скончался в возрасте 68 лет от коронавируса. Об этом 31 марта сообщило издание La Provence.

Диуфа госпитализировали 30 марта в столице Сенегала в тяжелом состоянии. На следующий день его самочувствие резко стало ухудшаться, врачи не смогли его спасти.

Сенегалец Диуф переехал во Францию в 18-летнем возрасте и писал заметки в основном о «Марселе» для одной из городских газет. Впоследствии он переквалифицировался в футбольного агента, а в 2005–2009 годах возглавлял легендарный клуб.

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