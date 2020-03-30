Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер в США от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock 'n' Roll, скончался на 70-м году жизни в Нью-Йорке от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщила дочь музыканта Лаура Меррилл на своей странице в Facebook.

«Коронавирус унес жизнь моего отца», — написала она, призвав американцев серьезно отнестись к соблюдению мер, призванных бороться с коронавирусом.

«Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца», — заявила женщина.

Песня I Love Rock 'n' Roll была написана Аланом Мерриллом в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows. Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер. Новая версия достигла первой строчки хит-парада Billboard Hot 100 и удерживала позицию на протяжении семи недель.

В 2001 году песня стала синглом, записанном звездой американской поп-музыки Бритни Спирс.

Накануне в центре Нью-Йорка начали строить полевой госпиталь из-за эпидемии коронавируса в США. Он будет рассчитан на 68 коек, 10 из которых оборудованы для проведения интенсивной терапии и реанимации, также там установят аппараты искусственной вентиляции легких. Таким образом, полевой госпиталь сможет принять до 10 пациентов «в очень тяжелом состоянии».

29 марта президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения COVID-19 в США до 30 апреля. Глава Белого дома заявил, что ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели. По данным Worldometer, в США уже более 142 тыс. зараженных, примерно половина из них — в штате Нью-Йорк. Погибли от инфекции более 2,4 тыс пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 723 тыс. случаев заболевания, умерли почти 34 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.