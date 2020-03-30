В Центральном парке Нью-Йорка заработает полевой госпиталь

В центре Нью-Йорка начали строить полевой госпиталь из-за эпидемии коронавируса в США. Об этом 30 марта сообщает корреспондент «РИА Новости».

Возведением госпиталя занялась гуманитарная христианская организация Samaritan"s Purse (Сума самаритянина), располагаться он будет в Центральном парке. Напротив клиники The Mount Sinai в воскресенье, 29 марта, уже появились белые шатры. НПО Samaritan"s Purse будет работать круглосуточно. Ожидается, что лазарет достроят в течение ближайших дней.

По словам руководителя группы Элиота Тенпенни, полевой госпиталь будет рассчитан на 68 коек, 10 из которых оборудованы для проведения интенсивной терапии и реанимации, также там могут быть установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Таким образом, полевой госпиталь сможет принять до 10 пациентов «в очень тяжелом состоянии». Работать в полевом госпитале смогут 60-70 медиков. В случае необходимости госпиталь может быть увеличен

Тенпенни рассказал, что в итальянской Кремоне две недели назад уже установили аналогичный полевой госпиталь. Опыт было решено применить и в Нью-Йорке.

В настоящее время Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии COVID-19 в Соединенных Штатах. От коронавируса в мегаполисе скончались уже 678 человек, всего выявлено 32,308 тыс. случаев заболевания. Городские власти готовятся к пику эпидемии, который, по мнению специалистов, наступит через три недели. Власти также опасаются, что больницы не справятся с наплывом пациентов, поэтому в штат Нью-Йорк прибыли инженерные войска для возведения дополнительных госпиталей. Как отмечает агентство, одним из центров лечения пациентов от коронавируса станет экспоцентр Джэйкоба Джавитса, оборудованный военными под госпиталь. Также ожидается, что 30 марта в Ню-Йорк прибудет медицинский корабль Comfort на 1000 коек, куда будут отправлять пациентов, не болеющих коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. В США уже более 140 тысяч зараженных, примерно половина из них — в штате Нью-Йорк. Как отмечает телеканал «360», каждый день в Соединенных Штатах заражаются коронавирусом 17-19 тысяч человек. Нью-Йорк стали называть новым Уханем.

Ранее 30 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения COVID-19 в США до 30 апреля. Трамп заявил, что ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели. В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих 14 дней все четко следовали рекомендациям врачей. Вместе с тем, американский лидер 29 марта заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах Нью-Джерси и Коннектикуте, так как в этом нет необходимости.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерли почти 34 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.