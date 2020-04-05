Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию. Об этом говорится в решениях по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса, опубликованных на сайте кабмина 5 апреля.

Согласно документу, новая система поможет исключить риски распространения въезжающими коронавируса, «в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина».

Вечером 29 марта власти Москвы и области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее этому примеру последовали и другие регионы.

Как сообщили 1 апреля в департаменте информационных технологий столицы, городские власти разработали мобильное приложение, с помощью которого можно следить за передвижением заразившихся коронавирусом, которые обязаны быть дома.

Систему отслеживания граждан создает Минкомсвязи, она основана на данных сотовых операторов. Если гражданин, обязанный находиться на самоизоляции, не соблюдает предписание, он получит соответствующее SMS-сообщение. При повторном нарушении данные о человеке передаются в правоохранительные органы.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России на 5 апреля, в стране зарегистрировано 5389 случаев заражения и 45 летальных исходов.

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