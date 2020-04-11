Опасные связи: хасидов обвинили в распространении коронавируса в Израиле

Иудеи всего мира отмечают еврейскую Пасху (Песах) — праздник в память об исходе из Египта. На этот раз свои коррективы в празднование внесла пандемия коронавируса. В Израиле 9404 человека заразились, 73 скончались. Сильнее всего вирус косит ультраортодоксальных евреев. Они не смотрят телевизор и не следят за новостями в интернете, отказываясь соблюдать карантин. Подробности — в материале «Известий».

Кругом одни нацисты

«Нацисты! Нацисты! Это настоящие нацисты! Антисемиты!» — скандировала толпа рассвирепевших хасидов, увидев, как израильская полиция задерживает нарушивших карантин жителей в пригороде Иерусалима, городе Бней-Брак. Несмотря на гнев толпы, стражи порядка продолжали направо и налево выписывать штрафы. Некоторые ультраортодоксы бросались на полицейских и врачей с кулаками.

В Израиле такие противостояния проходят ежедневно. Поутихли они лишь в последние несколько дней после того, как пользующийся большим авторитетом 92-летний раввин Хаим Каневский призвал ультраортодоксальных евреев оставаться дома. Более того, он разрешил хасидам отвечать на телефонные звонки даже в шаббат, если в этот день должны прийти результаты анализов на коронавирус.

Но далеко не все решили сидеть в самоизоляции. Накануне Песаха полицейские проверили одну из синагог и обнаружили там 15 верующих. Каждому выписали штраф в $140 .

Никаких похорон и свадеб

Ультраортодоксы составляют лишь 12% населения Израиля, при этом, по разным данным, от 40 до 60% всех зараженных коронавирусом по стране — хасиды.

Лидируют по числу инфицированных города Бней-Брак и Иерусалим, чуть отстают от них Эльад, Кирьят-Сефер и Кфар-Хабад .

Опасные связи Ультраортодоксальные евреи в преддверии еврейского праздника Пасхи Фото: EUTERS/Ronen Zvulun

По официальным данным, в стране 9404 человека заражены, 73 скончались. Однако, как сообщает Time со ссылкой на экспертов, в одном только Бней-Браке (95% населения которого составляют ультраортодоксы) из 200-тысячного населения COVID-19 болеет половина города. Просто эти случаи пока документально не зафиксированы. Многие отказываются сдавать анализы на выявление коронавируса, особенно в канун праздника .

Первым забил тревогу главврач единственной в Бней-Браке больницы Моти Равид. Он попросил израильские власти запретить жителям города выходить из дома по меньшей мере неделю. В результате премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ужесточил меры. «Никаких свадеб, даже если на ней присутствует меньше 10 человек. На похороны могут прийти максимум 20 человек», — заявил он.

Сам глава правительства также находится в самоизоляции. Многие районы и города с преимущественно ультраортодоксальным населением закрыли. В Бней-Браке около 4,5 тыс. пожилых местных жителей, которые больше всех находятся в зоне риска, эвакуировали из города и разместили в отелях.

Солдаты раздают воду, лекарства и товары первой необходимости, чтобы помочь людям в условиях карантина. А стражи порядка, патрулирующие улицы, в рупор призывают хасидов оставаться дома.

Без интернета и телевизора

Эти призывы многие не воспринимают всерьез. Большинство хасидов скептически и порой враждебно относятся к Израильскому государству и идеям сионизма. Ультраортодоксы не смотрят телевизор — он считается одним из наиболее «токсичных» предметов светского мира. Если он вдруг появится у кого-то дома, с такими людьми могут перестать общаться. В особо строгих общинах также идет война против смартфонов и интернета .

Хасиды заводят большие семьи (в некоторых из них по 10–12 детей), избегают военной службы, обычно не работают — продолжая учебу в религиозных учебных заведениях — иешивах, где их жизнь посвящена изучению Торы. Во главе таких общин стоят влиятельные раввины. Тут царят свои законы и есть свои источники информации.

Опасные связи Израильская полиция задерживает ультраортодоксального еврея за нарушение карантина, Иерусалим Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

« Столь высокий уровень заболевания коронавирусом в ультраортодоксальных общинах объясняется высокой плотностью социальной жизни. Эти люди вместе молятся, встречаются, живут большой общиной. Если мы говорим, что один из способов не заболеть — это самоизоляция, то ультраортодоксов крайне сложно побудить это сделать. С их точки зрения, это разрушит традиционный образ жизни », — рассказала «Известиям» главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО Ирина Звягельская.

С ней согласен руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин: « В ортодоксальных общинах люди очень мобильны, они много перемещаются . У Израиля, Франции, Австралии, России довольно прочные связи с еврейскими общинами, например, в Нью-Йорке. У многих хасидов принято, чтобы их сыновья отправлялись в иешивы в США, потому что там живут руководители хасидских общин. То есть скученность и мобильность — две основные причины . Помимо этого, в ультраортодоксальных общинах традиционная атмосфера недоверия к властям. Это идеологическое недоверие связано с тем, что во главе государства Израиль стоят светские власти. Они стараются максимально от них отгородиться. Это люди с традиционным восприятием жизни, центр их жизни — синагога», — пояснил он «Известиям».

Светская часть израильского общества скептически относится к хасидам, считая, что «они сидят на шее у государства, их население стремительно растет, а еще они не служат в армии». Сейчас в их адрес и вовсе сыпятся обвинения в том, что «они подрывают усилия страны по сдерживанию пандемии».

Ультраортодоксы до последнего посещали места массового скопления людей. Израильтяне осуждают их за несоблюдение правил . «На похороны раввина в Бней-Браке, проходившие в субботу вечером, пришли сотни скорбящих. Это вызвало гнев многих израильтян, называвших участников траурной процессии убийцами или и того хуже», — писала The New York Times.

Опасные связи Город Бней-Брак Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg

Негативную роль в этом сыграло руководство общин, до последнего момента отказывающееся поверить в серьезность заболевания. Многие уважаемые раввины стали призывать не обращать внимания на предписания минздрава и не соблюдать карантин, продолжая ходить в синагоги и учиться в иешивах . Они заявляли, что молитва намного эффективнее в борьбе с пандемией, чем карантин. «Закрытие религиозных семинарий более опасно, чем вирус. Тора защищает и спасает нас», — говорил вначале раввин Хаим Каневский.

Так, когда в стране стали закрывать школы, а сотрудников переводить на удаленку, сам министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман, возглавляющий ортодоксальную партию «Агудат Исраэль», не соблюдал карантин. В результате 71-летний политик вместе с женой заразились коронавирусом. Эта новость вызвала ярость у многих израильтян, в результате тысячи человек подписали петицию с требованием отправить его в отставку.

В начале апреля раввины все-таки призвали свои общины соблюдать введенные израильскими властями жесткие меры. После этого ситуация несколько улучшилась . За несколько дней до наступления Песаха премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «наметился позитивный сдвиг, ультраортодоксы стали более серьезно относиться к угрозе распространения коронавируса».

COVID-19 сильно омрачил празднование Песаха, рассказала «Известиям» пресс-секретарь Совета раввинов Европы Ольга Есаулова. «Что касается пасхальных седеров, то сейчас все в Европе, находясь в самоизоляции, проводят их дома, вместо того чтобы пойти в общину или в гости. А дома они проводят его либо со своими близкими, либо в одиночестве, что, конечно, непросто. Сама подготовка к Песаху отнимает много времени. Организация седера также требует много времени. Это будет первый опыт подобного празднования. Многие общины создали руководство для подготовки к Песаху, сделали даже репетицию Песаха. Все молитвы проходят по ZOOM», — рассказала она.