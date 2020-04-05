Не со зла: страны Балтии принимают помощь от Китая

Охваченные пандемией коронавируса страны Балтии ждут помощи от Китая — медицинскими масками, противочумными костюмами и другими средствами индивидуальной защиты. В Эстонию первый борт из КНР со средствами индивидуальной защиты должен прибыть в понедельник, 6 апреля. Латвия уже получила гуманитарную помощь от китайцев. Ирония судьбы заключается в том, что еще совсем недавно эти же самые страны Балтии из соображений «евроатлантической солидарности» громогласно ругали и оскорбляли Китай, называя его угрозой мировому порядку . В ситуации разбирались «Известия».

Оскорбление и воздаяние

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб подписал договор с китайским заводом по производству медоборудования о поставках продукции на $11,4 млн. Китайцы должны отправить в первую очередь маски, перчатки и другие средства защиты, которых остро не хватает сейчас в Эстонии. Первая партия оборудования, по словам министра, ожидается уже в понедельник, 6 апреля. В сего китайцы должны привезти четырьмя авиарейсами в Эстонию 5,5 млн хирургических одноразовых масок, два миллиона респираторных масок FFP2, 100 000 респираторных масок FFP3, 100 000 единиц защитных очков, 25 млн пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов разного типа, 500 000 шапок и два миллиона бахил.

Не со зла Производство медицинских масок в Китае Фото: TASS/imago images/Xinhua

Ирония в том, что совсем недавно руководство страны именовало КНР не иначе как угрозой мировому порядку. Впрочем, еще середине 2010-х Эстония заявляла, что желает дружить с китайцами, намерена расширять экономическое сотрудничество с ними и заинтересована в китайских инвестициях. Однако «старшие товарищи» быстро разъяснили эстонцам, что таким поведением они нарушают свой долг перед НАТО, — и риторика Таллина резко переменилась.

Так, 12 февраля 2020 года эстонский департамент внешней разведки (ДВР) опубликовал свой традиционный ежегодник, посвященный внешним угрозам 2019 года. Там среди прочего сказано: «Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2019 году выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность». Причем разведчики считают, что «китайская угроза» для Эстонии лежит в области экономического взаимодействия двух стран. «Возможное использование китайских инвестиций в политических целях и создание возможной технологической зависимости являются угрозами, с которыми необходимо всё больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии», — гласит отчет ДВР.

В посольстве КНР ежегодник назвали примером «некомпетентности, предубеждений и мышления, характерного для холодной войны» . Однако позицию таллинских джеймсов бондов поддержала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, заявившая на международном форуме по безопасности в Мюнхене: «Нет, здесь не занимаются только Россией. С каждым годом всё больше внимания уделяется Китаю. Мы в Европе стали все лучше понимать, что в мире появился новый глобальный игрок, чьих планов мы не знаем и кому не можем полностью доверять. Это Китай».

Не со зла Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях Мюнхенской конференции по безопасности Фото: TASS/Zuma

Попытался выкрутиться из щекотливой ситуации глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. «Я отвергаю требование посольства. Оценка департамента внешней разведки — это оценка безопасности, которая основана на экспертных знаниях его сотрудников. Это совсем не означает, что мы не будем развивать двустороннее сотрудничество с Китаем с учетом взаимной выгоды и интересов национальной безопасности», — заявил он. Впрочем, спустя полтора месяца о злополучном ежегоднике и вовсе стараются не вспоминать.

Ситуация же с интеграцией внутри ЕС близка к катастрофической, что вынуждены признать и должностные лица Эстонии. «Вводятся различные ограничения, которые публично не признаются, — вся Европа практически закрыта. Если посмотреть на соседние страны, то никому не лучше — шок наступил для всех сразу. Цепочки поставок и договоры, в том числе на индивидуальные средства защиты, прервались и до сих пор не функционируют», — сокрушается Яак Ааб.

Отплатили добром

Очень похожая история произошла у Китая с Литвой. Посольство Литвы на днях подписало соглашение о поставке из Китая 1,8 млн респираторов, 5,7 млн одноразовых масок, 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн колпаков, 1,8 млн одноразовых халатов, 1,05 млн одноразовых комбинезонов, 15 млн перчаток, 3,6 млн бахил. Кроме того, в эту прибалтийскую республику уже прибыла гуманитарная помощь — 20 тыс. масок и 120 тыс. перчаток, предоставленных компанией Huawei и Торговой палатой Китая.

Не со зла Китайские рабочие собирают гуманитарную помощь Фото: Global Look Press/XinHua

Для понимания положения надо знать, какое значение имеет Huawei для Литвы. Изначально региональное бюро Huawei Consumer Business Group находилось в Риге, но в 2016 году оно перебралось в Вильнюс. Руководитель прибалтийского филиала Huawei Янь Фей объяснял это тем, что в Литве у компании много проектов и так удобнее. Он поведал, что за полтора года добился увеличения принадлежащей Huawei доли рынка в Литве с 4 до 10%, в Латвии — с 5 до 18%, в Эстонии — с 8 до 17%. Литовская компания Telia Lietuva использует оборудование Huawei для внедрения в стране сети 5G. Это единственная телекоммуникационная компания в государстве, предоставляющая услуги фиксированной связи, а также интернета и кабельного телевидения.

Однако в начале 2019-го литовские политики начали атаку на Huawei, заявляя, что использование китайского оборудования несет угрозу для республики. Удивительным образом эта активность совпала с кампанией против фирмы в США. «Не следует отбрасывать возможность, что в технологическом оборудовании Huawei оставлены так называемые лазейки, которые в дальнейшем могут быть использованы при попытке подобраться к информации в целях шпионажа или даже саботажа», — предупредил депутат сейма Литвы Аудронюс Ажубалис. Его коллега Лауринас Кащюнас добавил, что техника Huawei потенциально может представлять угрозу национальной безопасности.

Не со зла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и военная разведка опубликовали в начале 2019-го свои отчеты, где в числе внешних угроз государству, помимо уже традиционно прописавшейся в этом разделе России, впервые был назван «китайский шпионаж». По мнению ДГБ, Китай активно интересуется внутренней и внешней политикой Литвы, ее экономикой, военным сектором, доступной литовским гражданам информацией о международных проектах сотрудничества различных стран с Китаем, планами страны на будущее. За этим отчетом последовало заявление премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, призвавшего тщательно проверять инвестиции китайских компаний. Посольство Китая выступило с ответным заявлением: «Мы выражаем решительное недовольство и твердое несогласие с этими необоснованными обвинениями».

Но остановить антикитайскую истерию было уже сложно. В июле прошлого года и сам президент республики Гитанас Науседа дал понять, что инвестиции Китая в строительство глубоководного порта в Клайпеде потенциально могут нести угрозу национальной безопасности. Это вообще выглядит чистой воды «самострелом», ибо порт в Клайпеде является сейчас одним из наиболее доходных в Литве предприятий, принося государству огромную прибыль. А в феврале 2020-го департамент государственной безопасности выпустил свой новый отчет, в котором сказано, что китайские инвестиции «увеличивают уязвимость других стран и риск потери контроля над инфраструктурой».

Самое удивительное, что даже после получения гуманитарной помощи от КНР хор обвинителей не стих. Консервативная оппозиция заявила, что эта акция является идеологической диверсией. «Мозги нашим людям сейчас промывают с утра до вечера картинками из коммунистического Китая... Через год это превратится в голосование наших людей за те государства, которые являются нашими противниками», — заявил депутат сейма Эмануэлис Зингерис.

Надежды не оправдались

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии в начале марта 2020-го тоже выпустила отчет о своей деятельности. Как утверждают латвийские спецслужбисты, опасность исходит не только от России. «Одновременно с ростом влияния Китая и его представителей в Балтийском регионе увеличился и интерес китайских спецслужб к Латвии», — отмечает СГБ. А уже 29 марта Латвия , позабыв об «интересе китайских спецслужб», встречала спецрейс из КНР с грузом защитных масок и респираторов. Он, судя по всему, окажется не последним. Как иронизирует издание RuBaltic, «Прибалтика примирилась с коммунизмом ради гуманитарной помощи от Китая».

Не со зла В Латвию из Китая доставили 900 тыс. масок для лица и 80 тыс. респираторов Фото: twitter.com/airBaltic

Если «российская угроза» является традиционным предметом риторики политиков стран Прибалтики, то «китайская» появилась в их речах относительно недавно. В связи с этим политолог Александр Носович пишет в своем отчете для Российского совета по международным делам, что за минувшие годы была доказана несостоятельность надежд на оживление экономик этих стран за счет привлечения ресурсов Китая.

Автор цитаты «Во-первых, страны региона столкнулись с публичными отповедями эмиссаров из Вашингтона — что союзники по НАТО не могут сотрудничать с главным торгово-экономическим конкурентом США. Следствием этих заявлений стало появление темы «китайской угрозы» в отчетах прибалтийских спецслужб (до сих пор единственной внешней угрозой балтийским странам считалась Россия). Китайские кредиты и сотрудничество с Китаем в реальном секторе были признаны угрозой национальной безопасности, что делает проблематичным такое сотрудничество в будущем. Во-вторых, стало очевидно, что развивать сотрудничество с Китаем (особенно в рамках проекта «Один пояс — один путь») невозможно в обход России, однако конфронтация с восточным соседом — принципиальное стратегическое решение истеблишмента Эстонии, Латвии и Литвы. Это решение делает невозможным оживление экономик Прибалтики за счет контактов не только с Китаем, но и со всеми растущими восточными рынками»

Действительно, в прошлом году латвийский министр экономики Ральф Немиро пожаловался, что экономическое сотрудничество его страны с Китаем не дало ожидаемых результатов. «Китай хвалили, что там огромный рынок и большие возможности, но цифры показывают, что это совсем не так. Конечно, у Латвии хорошее сотрудничество с Китаем, внешняя торговля растет, но этого недостаточно, чтобы утверждать, что китайский рынок — это правильное направление», — пояснил министр. Латвийские производители жалуются, что, пытаясь прорваться в Китай, они столкнулись с огромными трудностями.

Так, в мае 2017-го глава Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс утверждал, что китайцы вполне самодостаточны и вступить на их рынок почти невозможно. «Китайцы сами готовы всё и для всех производить и продать за небольшие деньги. А вот что касается уже того, чтобы продать им — это совсем непросто, хоть и не невозможно», — сетовал Шолкс. В свою очередь представитель Латвийского агентства инвестиций и развития Том Стуритис жалуется, что, невзирая на наличие между двумя государствами договоров о неограничении торговли, защите инвестиций, избежании двойного налогообложения, о технологическом сотрудничестве, китайские инвесторы вкладывать деньги в Латвию пока не спешат.

С другой стороны, в среде прибалтийских бизнесменов начали раздаваться голоса, что США с интересами стран Балтии не считаются — стало быть, надо переориентироваться на Китай. В частности, с подобным предложением выступил глава латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brivais Vilnis Арнольд Бабрис, ранее служивший в контрразведке страны. Бабрис ссылается на пример с крупным латвийским банком ABLV, который в 2018 году под давлением США показательно закрыли, предварительно обвинив в незаконных операциях.