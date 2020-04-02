Игра на поражение: как кибермошенники используют COVID-19

На фоне эпидемии коронавируса стали распространяться вредоносные приложения, замаскированные под официальные сайты с информацией о COVID-19, рассказали «Известиям» в компании Eset. Появление таких программ подтверждают и другие участники рынка IT-безопасности. Количество кибератак на российских пользователей с середины марта выросло в четыре раза — злоумышленники пытаются заработать на панических настроениях среди населения, отметили эксперты.

Опасные ссылки

В Eset сообщили «Известиям» о появлении нового вредоносного приложения для Windows — COVID-19 Information. Пользователь попадает на фишинговый сайт якобы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где ему предлагается скачать программу для отслеживания новостей о COVID-19. При загрузке устанавливается вредоносное ПО с серверов amazonaws.com — таким образом злоумышленники, возможно, пытаются имитировать инфраструктуру американского интернет-гиганта, отметили в компании.

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Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о еще одном выявленном случае. Банковский троян Ginp может открывать на зараженном телефоне веб-страницу под названием Coronavirus Finder. Пользователю сообщают, что поблизости есть люди, зараженные COVID-19. Чтобы узнать, где конкретно они находятся, человек должен заплатить €0,75. В конечном итоге данные банковской карты доверчивого пользователя уходят злоумышленникам.

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров пояснил, что в его практике около 80% действий кибермошенников, использующих пандемию коронавируса, связаны с «виртуальными опросами». Он отметил, что такого рода мошенничество сейчас самое популярное в России.

— Присылают различные формы, по результатам заполнения которых пользователь якобы может получить медицинскую консультацию по поводу эпидемии коронавируса, — рассказал эксперт. — Для получения оплаты за пройденный опрос он должен ввести данные своей банковской карты, которые достаются мошенникам.

лаб Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Игорь Бедеров прогнозирует также появление рассылок, замаскированных под ресурсы с информацией о мерах поддержки граждан и предпринимателей, заявленных правительством.

Смутное бремя

Злоумышленники всегда адаптируются к складывающейся ситуации, отметил Виктор Чебышев. Чем эффективнее они подберут привлекательный контент, тем больше денег удастся украсть, добавил он.

— Нынешняя ситуация с коронавирусом — еще одна возможность воспользоваться паникой. Есть вероятность, что в ближайшее время количество различных атак на мобильных пользователей увеличится, ведь люди больше времени проводят дома, практически не выпускают телефон из рук, — подчеркнул эксперт.

само Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По оценке Игоря Бедерова, количество кибератак на граждан с 16 марта уже выросло в четыре раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Прежде всего речь идет о фишинге, то есть рассылке писем со ссылками на поддельные сайты, зараженные вирусами, добавил он. Популярность фишинга, по словам эксперта, связана с тем, что это анонимная, недорогая и простая для злоумышленников атака.

Безопасный режим

Чтобы избежать заражения устройств, Виктор Чебышев рекомендует устанавливать софт только из официальных магазинов приложений, а также никогда не вводить на непроверенных сайтах конфиденциальную информацию, например пароли и данные платежной карты.

Кроме того, эксперт советует установить надежный антивирус как на домашний компьютер, так и на мобильное устройство на базе Android. Но прежде всего он призывает скептически относиться к любой информации о COVID-19, которая появляется в Сети, и доверять только проверенным источникам.

Необходимо соблюдать осторожность и приобретать товары лишь на официальных сайтах известных магазинов, считает эксперт по кибербезопасности Eset Ондрей Кубович. По его словам, следует использовать системы безопасных платежей и комплексные антивирусные решения с модулем «Антифишинг» для защиты домашней сети. Кроме того, не стоит доверять письмам от незнакомых отправителей, напомнил эксперт.

вирус Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Игорь Бедеров пояснил, что чаще всего вирусы распространяют с помощью почтовой рассылки, которая почти всегда замаскирована под письма госорганов или известных компаний. Также вирусы отправляют в виде ссылок в соцсетях и мессенджерах, добавил он.

Обычному пользователю стоит проверять ссылки на наличие вредоносного содержания, это можно сделать, используя специальную форму на порталах известных антивирусных компаний , объяснил эксперт. Кроме того, необходимо уточнять данные доменных имен сайтов и адресов электронной почты в WHOIS (сервисы проверки доменов), добавил Игорь Бедеров. Эксперт отметил, что отечественные компании и госорганы работают только на российских доменах и серверах. Если выясняется, что ссылка располагается на иностранном домене — это можно увидеть с помощью любого сервиса WHOIS, — на такой домен переходить не стоит.

Как писали «Известия», IT-специалисты также прогнозируют двукратный рост утечек данных — это связано с удаленной работой, на которую перешли многие компании в связи со вспышкой нового коронавируса.