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Строгий карантин сняли с двух сел в Рязанской области

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В Рязанском районе Рязанской области открыли дорогу в села Заокское и Коростово. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. С проезжей части убрали бетонные блоки, проезд не ограничен.

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Эти населенные пункты закрыли на карантин 8 апреля из-за COVID-19, напоминает РИА «7 новостей». Там провели дезинфекцию территории и медицинское обследование жителей.

В селе Заокское зарегистрировано 1109 человек, в селе Коростово — 522. Взяты тесты на исследования у тех людей, кто имел непосредственный контакт с заболевшими. Медработники после снятия особого режима продолжают дежурство.

Напомним, в Рязани волонтеры-медики обходят квартиры тех, кто недавно вернулся из заграничной поездки. В акции участвуют студенты Рязанского государственного медицинского университета.

По данным на 8 апреля, удалось проверить 3229 квартир. После завершения обхода добровольцы начнут помогать тем, кто находится в режиме самоизоляции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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