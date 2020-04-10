В Подмосковье начнут вводить пропускной режим с понедельника

В Подмосковье постепенно начнут вводить пропускной режим с 13 апреля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 10 апреля.

«Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным», — написал он в Instagram.

Воробьев отметил, что в регионе подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где жители должны будут зарегистрироваться в случае необходимости выйти из дома.

По его словам, если житель не зарегистрирован, и у него нет QR-кода, то можно воспользоваться паспортом и удостоверением с места работы. При этом выход в ближайший магазин и выгул собаки не потребуют пропуска.

«Наша задача — не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия», — добавил Воробьев.

По его словам, сейчас диагноз «коронавирус» подтвержден в регионе у более 1 тыс. жителей. Глава Подмосковья выразил уверенность в том, что если жители наберутся терпения, коронавирус отступит и все смогут продолжить нормальную жизнь.

Ранее аналогичные меры приняли в столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе введем его для поездок на работу.

«На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — отметил столичный градоначальник.

С 29 марта по 1 мая в Москве и области из-за распространения коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 10 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,6 млн случаев заболевания, скончались 96 тыс. человек.

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