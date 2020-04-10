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Количество смертей от коронавируса в мире превысило 100 тыс.

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Общее число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные за 10 апреля Университета Джонса Хопкинса.

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Всего на планете от COVID-19 скончались 100 376 заболевших. Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии ― 18 849 пациентов, на втором месте по смертности США (17 925), а замыкает тройку Испания с 15 970 скончавшимися.

При этом по последним данным международного статистического бюро Worldometer, всего в мире зарегистрированы 101 474 смерти, из которых 18 тыс. — в Соединенных Штатах.

Ранее, 8 апреля, Научный журналист издания The Guardian Филип Бол в своей статье рассказал о причинах повышенной опасности коронавируса для мужчин. Отмечалось, что данные о смертности от этого вируса в Китае, Франции, Италии и Южной Корее свидетельствуют о том, что доля умерших от COVID-19 мужчин выше более чем на 50%, чем показатели среди женщин.

По словам Бола, причиной тому становятся поведенческие особенности мужчин — они чаще склонны к вредным привычкам, таким как злоупотребление алкоголем и курение. Возможно, что другие различия в поведении также играют свою роль — например, пренебрежение рекомендациями по мытью рук.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 10 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,67 млн случаев заболевания, умерли более 101 тыс. человек, вылечились — 371 тыс.

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