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Сергей Шнуров заразился коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Лидер российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заразился коронавирусом. Об этом музыкант заявил в среду, 15 апреля, во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

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«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», ― сказал он спортсмену.

Шнуров отметил, что в настоящее время находится на своей даче в Санкт-Петербурге, а также самостоятельно выходит в магазин, надевая маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

При этом музыкант выразил сожаление, что у него нет возможности попасть на заседание Госдумы.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что российский певец Стас Михайлов заразился коронавирусом. Сам артист подчеркнул, что самоизоляция ― лучшая мера для россиян, а также призвал всех думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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