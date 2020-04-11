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Пригожин призвал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не нужно бросаться в крайности и травить каждого, у кого обнаружен коронавирус.

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Об этом он заявил в беседе с изданием «Взгляд.ру», комментируя слова певца Льва Лещенко о критике, которой он подвергся после заражения коронавирусом.

Пригожин призвал россиян поддержать артиста и пожелать ему здоровья.

«Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чем-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого», — сказал продюсер.

Он добавил, что виделся с Лещенко месяц назад, но не заболел.

«Я всех призываю угомониться, сидеть дома, и хватит искать крайности!» — посоветовал Пригожин.

Ранее Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась «пандемия кликушества», из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции. Как отметил артист, никто из его окружения не заболел COVID-19.

24 марта Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Затем врачи диагностировали у него коронавирус. Второй тест на COVID-19 у Лещенко и его жены был отрицательным. На днях обоих выписали из больницы.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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