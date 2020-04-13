Российский певец Стас Михайлов заразился коронавирусом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», ― написал Михайлов.

При этом певец отметил, что счастлив, что он оказался в момент обнаружения COVID-19 в России, поскольку российская медицина на очень высоком уровне. Кроме того, артист добавил, что в настоящее время самоизоляция ― лучшая мера для россиян, а также призвал всех думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом.

Ранее, 24 марта, певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Затем врачи диагностировали у него коронавирус. Второй тест на COVID-19 у Лещенко и его жены был отрицательным. На днях обоих выписали из больницы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.