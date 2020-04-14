На одном голосовании: COVID отменяет комиссии за ЖКХ и курортный сбор

Отмена комиссии при оплате услуг ЖКХ, отказ от курортного сбора, выдача кредитов для начисления зарплат работникам и послабления для бизнеса при закупке средств индивидуальной защиты. Эти и другие меры зафиксированы в антикризисных законопроектах, которые 14 апреля при единогласной поддержке всех фракций приняла в первом чтении Госдума . Как выяснили «Известия», в нижней палате парламента ждут новые законодательные инициативы кабмин а, возможно поэтому депутаты внезапно задумались об отказе от запланированных на конец апреля отпусков.

Соблюдая дистанцию

С последнего заседания нижней палаты, которое прошло 1 апреля, ряды депутатов поредели еще на несколько десятков человек. Из-за режима самоизоляции из 450 народных избранников присутствовали лишь 326. Открывая заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил: депутаты тоже люди, всё бывает , у кого-то сопутствующие заболевания, у кого-то другие показания, поэтому сделано всё, чтобы часть парламентариев могла дистанционно участвовать в работе Думы. Для дополнительной защиты в зале заседаний в этот раз даже отключили кондиционер. Сами же народные избранники, перед этим прошедшие тестирование на COVID-19, были по большей части в масках.

— Мы рассмотрим в приоритетном порядке ряд инициатив, которые внесло правительство и депутаты Госдумы. Это позволит поддержать пострадавших в период коронавируса. Об этом на прошлой неделе сказал президент, и нам крайне важно, чтобы озвученные меры были как можно быстрее приняты, чтобы люди эту поддержку ощутили непосредственно , — пояснил коллегам важность повестки спикер Госдумы.

Это уже второе заседание нижней палаты, посвященное антикризисным мерам. В этот раз в числе приоритетных оказались законопроекты о новом порядке учета доходов граждан для признаниях их малоимущими — для них не будут учитываться выплаты, полученные ранее по месту работы, а также о пособиях на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. Еще одной мерой поддержки населения стала отмена комиссии при оплате услуг ЖКХ.

— Платежи в сфере ЖКХ — весьма ощутимая статья расходов, и притом обязательная. Комиссионную накрутку на платеж граждане воспринимают как несправедливость и дополнительное финансовое бремя, — пояснил Вячеслав Володин.

Кроме того, депутаты рассмотрели блок законопроектов, направленных на поддержку бизнеса . В их числе оказались поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят предприятиям взять под госгарантии кредиты для начисления зарплат работникам. Также изменения коснулись нормы о запрете выдачи таких гарантий иностранным компаниям и российским юрлицам, зарегистрированным в офшорах. Теперь это право может быть предоставлено экспортерам любой продукции, работ и услуг.

Еще одной законодательной мерой поддержки бизнеса стали поправки в Налоговый кодекс о послаблениях для предприятий при закупке средств индивидуальной защиты и тестов для диагностики коронавируса . Теперь эти затраты не будут облагаться налогами.

Для помощи регионам законодатели предложили губернаторам самостоятельно приостанавливать взимание курортного сбора. Эксперимент по его введению проводился в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Хотя депутаты всех фракций эти инициативы единогласно поддержали, не обошлось и без популизма, в который ударились представители «Справедливой России». В частности, зампред фракции партии Олег Нилов обвинил коллег в том, что они слишком быстро за всё голосуют и принимают не те законы.

— Давайте думать о стране. А когда мы начинаем всё в одну кучу смешивать, всё отложить и ничего не делать, что дальше будет? — ответил эсеру спикер Госдумы.

С этим согласились депутаты всех фракций. Как уточнил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, работа будет продолжена в комитетах до 17 апреля — на этот день намечено следующее заседание нижней палаты. Поэтому все желающие внести свои поправки в тот или иной законопроект успеют это сделать.

Собраться в любой момент

Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, на этой неделе депутаты ждут новых законодательных антикризисных инициатив. В первую очередь они могут коснуться поддержки экономики и бизнеса . Не случайно 14 апреля нижняя палата создала межфракционную комиссию по этим вопросам. Также фракциям предложили обсудить возможность отказа депутатов от отпуска до 6 мая.

Как объяснили в руководстве палаты, это делается для того, чтобы была возможность оперативно проводить заседания комитетов и парламента, если потребуется принимать какие-то дополнительные антикризисные законопроекты . Окончательное решение на этот счет будет принято 17 апреля.

— Думаю, что в такое критическое время для страны мы это решение поддержим, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Это мнение разделяют и в КПРФ. Как отметил первый зампред фракции Николай Коломейцев, изначально не надо было даже говорить об этих отпусках. Работать надо, подчеркнул коммунист.

— Это абсолютно правильная инициатива. Мы считаем, что в столь сложное время депутаты должны не отдыхать, а работать в регионах, а в случае необходимости собраться на внеочередное заседание , — отметил в разговоре с «Известиями» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

В «Единой России» «Известиям» сообщили, что уже начали обсуждать отказ от отпусков. По словам первого зампреда фракции Госдумы Андрея Исаева, большинство представителей партии его поддерживают.

— Госдума должна собраться в любой момент для принятия срочных антикризисных законов, которые могут понадобиться в самое ближайшее время, — пояснил парламентарий.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что парламент принял законодательные меры не только вовремя, но и с определенным временным запасом. Если всё же придется вводить режим ЧС, то все полномочия правительству Госдума уже предоставила.