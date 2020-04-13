Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID

Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19, рассказали «Известиям» представители компаний. Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, это означает, что такое же условие скоро появится в полисах их клиентов. Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Сугубо материально

Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия. Об этом сообщили в страховой компании ВСК.

У «Росгосстраха» в линейке продуктов для юрлиц нет программ, предусматривающих покрытие деловых рисков — падение цен, спроса, простоев и так далее, отметил его представитель. Не страхует подобные ситуации и «Ренессанс Страхование», поскольку, как рассказали в компании, их достаточно трудно оценить на волатильном рынке.

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У «Альфа Страхования» некоторые полисы, выданные еще до начала пандемии, содержат риск ограничений доступа по требованию властей или в результате эпидемий, отметили в компании. Но таких немного — раньше это покрытие было не слишком востребованным и страховые события по таким случаям не заявлялись.

По словам адвоката коллегии «ИН ЛЕКС» Елены Лузановой, по страхованию от перерывов в производстве защита действует в том случае, если приостановка произошла в результате причинения материального ущерба имуществу, а не вследствие иных непредвиденных событий, в том числе пандемии коронавируса.

Последствия распространения COVID-19 — абсолютно новая реальность для страховщиков, отметил глава комитета по PR и GR Ассоциации профессиональных страховых брокеров Николай Галушин. Сейчас риск запрета доступа, от которого и страдает офлайновый бизнес, может быть включен в договор, но при этом, его содержание детально прорабатывается и обычно описываются конкретные причины запрета: ограничение со стороны пожарной инспекции, попадание болезнетворных бактерий или вирусов в системы кондиционирования и так далее, объяснил он.

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— Это риски, с которыми бизнес раньше так или иначе сталкивался или которых имеет основание опасаться. То, что происходит сейчас в мире, для всех абсолютно новая ситуация, сложно предположить, что кто-то оговаривал такое при заключении договора страхования год назад, — подчеркнул Николай Галушин.

Прямое исключение

Мировые игроки уже начали создавать продукты, в том числе связанные с покрытием перерывов в производстве в результате будущих эпидемий, знает Сергей Худяков, гендиректор Mains Group, страхующей средний и крупный бизнес. Пока же для срабатывания покрытия должен быть материальный ущерб, например авария при перевозках или у предприятия-поставщика, подчеркнул он.

Между тем крупнейший страховой рынок Lloyd’s в начале марта утвердил текст оговорки о прямом исключении любых рисков, связанных с коронавирусом и даже вызванных опасением или подозрением на него, рассказал гендиректор «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Андрей Панов.

Лондонский Lloyd’s — это профессиональное сообщество, расквартированное в огромном здании, где заключается большое количество контрактов на самые разные виды страхования. Если Lloyd’s принимает новое правило, оно неизбежно будет встречаться и в полисах других компаний.

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— Поскольку российские компании перестраховывают свои риски на международном рынке, можно ожидать, что и в полисах наших страховщиков коронавирус будет прямо исключен, — объяснил Андрей Панов.

Сам сектор существенных прямых убытков из-за COVID-19 не зафиксирует, но косвенные потери будут ощутимые, отметил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Под угрозой находятся в первую очередь средние и небольшие компании, не имеющие достаточного запаса прочности, а также общий спад в экономике отразится на объеме премий, добавил он.

Уже сейчас падение продаж в ряде страховых компаний превышает 50% по разным линиям бизнеса, рассказал Игорь Юргенс. Наибольшие убытки, по его словам, ожидаются по страхованию ответственности туроператоров, поскольку такие договоры не содержат конкретных причин события и предполагают выплаты, если компания заявила о невозможности исполнения обязательств перед туристами. Сейчас общий размер ответственности по таким договорам составляет 16,5 млрд рублей.

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Турфирмы обязаны страховать свои риски, иначе они не попадут в реестр операторов, прокомментировал директор по рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Хуже с малым бизнесом, в том числе ресторанами и салонами красоты, — они редко покупают покрытие и претендовать на выплату не могут.

В ответ на запрос «Известий» Банк России сообщил, что пока не получает жалоб на страховщиков от компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.