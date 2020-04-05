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Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП

Для спасения экономики нужно увеличить объем господдержки минимум в три раза, уверены эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП
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2020-04-03 16:42:18
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Экономика России может уйти в минус на 3% по итогам 2020 года из-за нерабочего апреля. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие 15 ведущих аналитиков из крупнейших банков, рейтинговых агентств и институтов. По их мнению, страну ждет рецессия в течение нескольких кварталов, причем больше всего пострадают секторы услуг, транспорта, туризма, строительства, а также финансовая сфера. Впрочем, аналитики подчеркнули, что мировая экономика замедлится еще сильнее, а в 2021-м в Россию вернется экономический рост.

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ВВП России в 2020 году может сократиться на 3%, или на 3,3 трлн рублей, по сравнению с 2019-м, а рецессия продлится на несколько кварталов. Это следует из результатов опроса крупнейших финансовых организаций и ведущих аналитиков, который провели «Известия».

Продление периода нерабочих дней до конца апреля существенно увеличивает риски экономического спада и снижения благосостояния населения, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Особенно сильно каникулы ударят по гражданам, которые не относятся к социально незащищенным слоям, так как на них не рассчитаны меры господдержки. Кроме того, население будет находиться в режиме самоизоляции, что в сочетании с сокращением доходов резко снизит совокупный спрос. Таким образом, «стоимость» нерабочего периода для экономики может составить порядка 3,5–6 трлн рублей, или 3–5% ВВП, по итогам месяца. Год к году снижение достигнет 2,5–2,6%, предполагает Антон Покатович.

Цена каникул
Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Падение экономики страны в 2020 году будет находиться в промежутке от 3 до 5%, а с учетом продления нерабочего периода велик риск рецессии, полагает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дубинский закладывает на этот год более широкий диапазон спада: 2–5%, в том числе из-за снижения цен и внешнего спроса на основные статьи российского экспорта, предполагает эксперт.

Экономика России может выйти в минус на 2,5% по сравнению с 2019 годом, хотя будет активно восстанавливаться во втором полугодии, прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Такого же мнения придерживается старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, многое будет зависеть от распространения инфекции в мире, а также от спроса и цен на российские нефть, газ и металл.

При этом потери мировой экономики при негативном сценарии распространения инфекции будут даже больше, чем российской, поэтому замедление по итогам года неизбежно, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Наша страна более автономна и не так зависит от глобальных цепочек добавленной стоимости, и сегодня это стало плюсом, отметил эксперт.

Кто под ударом

Сильнее всего от падения спроса во время выходных пострадает транспортная отрасль, на которую приходится 10% совокупных трат населения, уверены в Газпромбанке. Снизятся расходы в том числе на досуг и отдых, одежду и обувь. Под большим вопросом летний сезон, поэтому под ударом окажется сектор туризма и отдыха, полагает директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Кроме того, сильно пострадают свадебная индустрия, сфера красоты и фитнеса, не адаптированные к доставке рестораны и непродуктовый ритейл.

Цена каникул
Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Под существенным давлением могут оказаться металлургия и строительство: ценовая конъюнктура мировых сырьевых рынков при замедлении глобального роста и снижении производственной, а также строительной активности может нанести значительный удар по компаниям этих секторов, уверены в «БКС Премьер». Пострадает и финансовая отрасль — прежде всего за счет снижения спроса на заемные ресурсы и ухудшения качества кредитных портфелей, отметили в организации.

Меньше всего эффект от вынужденных каникул затронет аптечную и продуктовую розницу, онлайн-развлечения, телекоммуникации, а также сервисы доставки, полагают в «Эксперт РА». Умеренные риски будут и в сегменте сельскохозяйственных производителей, сообщили в «БКС Премьер». Меньше всего влияния будет оказано на предприятия непрерывного цикла, отметили в МКБ.

Увеличение господдержки

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Объем средств Фонда национального благосостояния в конце 2019 года составил $126 млрд, а с учетом купленной, но еще незачисленной валюты — около $170 млрд, напомнили в «Открытии». Эти резервы позволяют правительству поддерживать покупательскую способность граждан и устойчивое финансовое состояние бизнеса.

При этом в организации усомнились, что беспроцентных кредитов на зарплату сотрудникам, которые правительство организовало для предпринимателей, будет достаточно в условиях длительной эпидемии. Ранее сообщалось, что первые шесть месяцев ставка будет 0%, а потом вырастет до 4%, поэтому после снятия ограничений бизнесу придется направлять свои финансовые потоки на погашение задолженности, а не в инвестиции или восстановление.

Реальный положительный эффект от господдержки можно будет увидеть в случае, если ее объем будет увеличен в 3–5 раз, до 4,2–7 трлн рублей, уверены в «БКС Премьер». Но в условиях перехода бюджета к дефициту это достаточно сложная для государства задача, констатировали там.

Цена каникул
Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минимизировать ущерб должно предоставление прямой денежной поддержки россиянам, оставшимся без работы, и тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске, отметил старший управляющий рейтингового агентства НКР Александр Проколов. Позитивно повлияет сокращение налоговой нагрузки, прежде всего НДС, считают в «Фридом Финанс».

Очень важна помощь со стороны Центробанка: она позволит не допустить кризиса ликвидности и доверия в банковской системе, заявил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Необходимо снижать ставки и смягчать требования по обеспечению, отметил он.

Месяц нерабочих дней может стоить российской экономике 1,5–2% годового ВВП, заявила на онлайн-пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По базовому сценарию регулятора негативные эффекты от падения экономической активности будут сконцентрированы во II квартале, а во второй половине 2020 года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму работы. Она также добавила, что в перспективе видит потенциал для снижения ставки.

Экономика России вернется к росту в 2021-м, верят опрошенные «Известиями» аналитики. В частности, главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов прогнозирует восстановление ВВП на 2,2%. В «Открытии» и Хоум Кредит банке тренд поддержали.

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