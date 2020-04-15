Путин предложил направить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, предложил дополнительно выделить 200 млрд рублей для того, чтобы обеспечить устойчивость регионов.

«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», ― сказал он во время выступления перед совещанием с правительством.

Кроме того, Путин предложил оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. По его словам, предлагается предоставить прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

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