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Бесплатную детскую энциклопедию «Коронавирус» представят в России

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Фото: Depositphotos
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Русскую версию детской энциклопедии «Коронавирус» представит издательство Clever 17 апреля. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе издательства.

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«Мы выпустим первую детскую энциклопедию «Коронавирус» с иллюстрациями знаменитого художника Акселя Шеффлера. Книга представлена в электронном виде и будет распространяться абсолютно бесплатно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Энциклопедия рассчитана на детей 5–9 лет.

Российскую версию, проверенную вирусологом, можно будет скачать на сайте издательства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн. По данным сайта Worldometer, к настоящему моменту скончались 128 тыс. пациентов.

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