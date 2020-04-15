Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн. Такую статистику приводит портал Worldometer в среду, 15 апреля.

Так, согласно приведенной информации, на 15:05 мск в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заражены 2 016 312 человек.

Отметка в миллион инфицированных была преодолена 2 апреля. Таким образом, чуть больше чем за две недели число зараженных в мире увеличилось вдвое. Количество смертей в этот период увеличилось с 53 189 до 127 824. Выздоровели, по данным портала, за весь период распространения заболевания более 491 тыс. пациентов.

Самая сложная ситуация наблюдается в США. На сегодняшний день по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились коронавирусом более 609 тыс. человек, выздоровели — почти 50 тыс. человек, умерли — 26 057 пациентов.

По числу зараженных после США стоят Испания со 177 тыс. инфицированных и Италия (почти 163 тыс. заболевших).

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.

По данным оперштаба на 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели — 1986, умерли — 198.