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В Ленобласти врач-реаниматолог в стихах попросил соблюдать самоизоляцию

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Фото: vk.com
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Врач-реаниматолог Морозовской больницы в Ленинградской области Никита Запасников в стихах попросил граждан соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее обращение опубликовал в среду, 15 апреля, оперативный штаб на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«И я прошу вас на коленях, прошу людей всех поколений ― не выходите за порог, не приближайте этот рок», ― обратился он к жителям региона.

Также Запасников пообещал, что медики области будут прилагать все усилия, чтобы противостоять распространению коронавируса.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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