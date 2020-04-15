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Врачи предупредили об опасности COVID-19 для людей с кариесом

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Фото: Depositphotos
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Люди, имеющие заболевания полости рта, более уязвимы перед коронавирусом. Специалисты предупреждают: полость рта играет защитную роль, а такие поражения, как кариес и стоматит, облегчают проникновение инфекции в организм.

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«Если она (полость рта — Ред.) находится в состоянии неблагополучия: имеются кариозные зубы, стоматит — это входные ворота для всех инфекций, в том числе коронавируса», — отметил пульмонолог, терапевт, профессор, заслуженный врач России Александр Карабиненко «РИА Новости».

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская согласилась со специалистом, добавив, что кариес и хронические воспаления в полости рта снижают иммунитет, и человек оказывается в группе риска по COVID-19.

«Возможно, это осознание приведет к тому, что люди будут пристальнее следить за своим здоровьем и сознательно устранять те факторы риска, которые могут помешать им быть здоровым», — отметила медик.

Ранее в этот день американские исследователи назвали ожирение самым опасным сопутствующим заболеванием при заражении коронавирусом. Эксперты пришли к выводу, что при ожирении заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусной инфекцией, протекает в более тяжелой форме из-за нарушения некоторых функций организма — иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме и не может сопротивляться вирусам.

13 апреля эксперты пришли к выводу, что пациенты, которые перенесли тяжелую форму COVID-19, после выздоровления остаются заразными в течение длительного времени. Так, чем дольше человек болел, тем более долгий срок он остается источником заражения для окружающих.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.

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