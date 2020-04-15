Обложки журнала Time украсили медработники

Журнал Time в апреле выйдет с пятью разными обложками, которые украсят находящиеся в эпицентре борьбы с коронавирусом работники медицинских учреждений, сообщается в Instagram издания.

«Почти каждую неделю решение о том, что поместить на обложку, является предметом больших дебатов. Эта неделя была простой», — заявил главный редактор журнала Эдвард Фелсенталь.

Издание утверждает, что номер посвящен «историям о мужественных работниках, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти нашу», а их рассказы были написаны в основном самими героями.

Одним из них стал анестезиолог из итальянской Равенне Франческо Менчиз, он отметил, что работать приходиться под колоссальным давлением.

Работница школьного кафетерия из американского города Даллас Йоланда Фишер рассказала, что для нее является большой честью обеспечивать едой детей и взрослых в такой сложной ситуации.

В свою очередь, нью-йорский парамедик Аланна Бедгли посетовала, что ее бригаде скорой помощи, выезжающей к потенциально зараженным коронавирусом людям, не хватает защитных средств. Однажды ей пришлось носить одну и ту же маску две недели.

Своим опытом работы в эпицентре вспышки инфекции поделился Майкл Фоулер — судмедэксперт из американского округа Дауэрти в Джорджии, где на нескольких похоронах произошла вспышка коронавируса.

Фотограф из Нью-Джерси Денни Ким, ставший парамедиком, задокументировал свой и опыт коллег в борьбе с пандемией. Он убежден, что история должна быть рассказана также и от первого лица.

13 апреля стало известно, что знаменитую статую Христа в Рио-де-Жанейро в пасхальное воскресенье облачили в белый халат врача в дань уважения медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Россияне также стремятся поддержать медработников в период пандемии. Активисты «Общероссийского народного фронта» запустили акцию #Довезиврача. Водители бесплатно возят медперсонал на работу и домой.

Кроме того, заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что парковка в центре Москвы для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной.