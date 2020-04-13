Парковка в центре Москвы для работающих с больными коронавирусом медиков стала бесплатной

Парковка в центре Москвы для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать всё возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу», — цитирует ее оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Бесплатная парковка введена как одна из мер поддержки, отметила она.

Списки медицинских работников переданы в департамент транспорта, так что дополнительно медикам ничего делать не нужно. При возникновении вопросов сотрудники коронавирусных стационаров могут обратиться на «горячую линию» департамента здравоохранения Москвы по телефону: +7 (495) 870-72-95.

Ранее в апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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